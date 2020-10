Slik jobbar fredsprisvinnar FNs matvareprogram

utenriks

FN-organisasjonen som fredag vart tildelt Nobels fredspris, hjelper kvart år nesten 100 millionar menneske i over 80 land over heile verda.

Det dreier seg ofte om rein naudhjelp, men ofte går arbeidet ut på å styrkje mattryggleiken og motstandsdugleiken i samfunn som er hardt ramma av fattigdom og konflikt.

Kvar dag leverer 5.600 lastebilar, 30 skip og nesten 100 fly mat og anna naudhjelp til menneske i krig og krise. Til saman utgjer det 15 milliardar porsjonar med mat frå WFP.

Kven får hjelp?

To tredelar av områda der WFP bidreg med hjelp, er herja av krig og konflikt. Sannsynet for at folk i desse områda lir av matmangel, er tre gonger høgare enn i land der det er fred.

Organisasjonen har sidan skipinga i 1961, på initiativ frå den dåverande presidenten i USA, Dwight Eisenhower, hjelpt sårbare. På 1980-talet bidrog organisasjonen med naudhjelp i samband med svoltkatastrofen i Etiopia. Seinare vart det behov for naudhjelp mellom anna under folkemordet i Rwanda i 1994, tsunamien i Søraust-Asia i 2004 og jordskjelvet i Haiti i 2010.

I fjor leverte WFP mat til nesten sju millionar menneske i Kongo, medan den største operasjonen no skjer i Jemen. 13 millionar i det fattigaste landet i Midtausten, som også er herja av krig, er avhengige av hjelp frå organisasjonen kvar månad.

FNs matvareprogram får fredsprisen for innsatsen sin i kampen mot svolt, for bidraga sine til å skape føresetnader for fred i konfliktutsette område, og for å vere ein pådrivar i arbeidet mot bruken av svolt som eit våpen i krig og konflikt.

Viktig under pandemien

Koronakrisa har ført til at fleire og fleire menneske i verda lir av matmangel. Millionar av menneske har fått inntektsgrunnlaget sitt rive vekk, og mat har både vorte dyrare og mindre tilgjengeleg.

I Latin-Amerika er dette ytst alvorleg. Smittespreiinga har vore stor og restriksjonane mange stader svært omfattande og langvarige. Behovet for matbistand i regionen er tredobla som følgje av koronapandemien.

Arbeidet til organisasjonen har vore vanskelegare under pandemien på grunn av koronatiltaka. Grenser har vorte stengde, fly har vorte kansellerte og veg og jernbane har hatt avgrensa trafikk. I område der WFP ikkje har vore i stand til å levere naudhjelp gjennom normale samband, har organisasjonen levert mat ved hjelp av helikopter eller elefantar og kamelar.

Fredsprisen i år vart kunngjord under ein seremoni på Nobelinstituttet i Oslo fredag føremiddag. Nobelkomiteen vil med fredspris understreke at hjelp til auka mattryggleik kan bidra til å betre utsiktene for fred.

(©NPK)