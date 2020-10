USA med ny toll på aluminium for 18 land

utenriks

Handelsdepartementet seier ei gransking av marknaden for aluminiumsplater har vist at aluminium frå landa på lista har vorte dumpa i den amerikanske marknaden. I nokre tilfelle har departementet òg funne subsidiar amerikanarane meiner er urettferdig.

Tyskland får den desidert høgaste tollen – han blir sju gonger så høg som i dag og går frå 51 til 353 prosent. Brasil blir pålagt ein toll på 137 prosent, mot 49 prosent i dag.

10 av landa på lista kan i dag selje aluminium tollfritt til USA.

Handelsminister Wilbur Ross seier Kina, som ikkje står på lista, har delar av skulda for at marknaden fløymer over av aluminium, noko om kan undergrave amerikanske produsentar.

– Det som skjer er at den kinesiske overkapasiteten er dumpa i andre marknader. Det har i sin tur pressa ut produksjon som deretter blir her dumpa. Det er komplisert, forklarer han.

Dei nye tollsatsane er førebelse, og USA har bede dei 18 landa svare. Avgjerda kan reverserast i slutten av februar. USAs kommisjonen for utanrikshandel skal òg vurdere saka. Avgjerda til kommisjonen er venta å komme 5. april neste år.

