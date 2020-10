WFP-sjefen: Eg vart mållaus

utenriks

– Eg trur det er første gong i livet mitt at eg ikkje har hatt ord. Det var berre så sjokkerande og overraskande, seier Beasley til nyheitsbyrået AP.

Beasley er i Niger og fekk høyre nyheita frå ein medarbeidar som akkurat hadde vorte informert av AP.

FNs matvareprogram (WFP) får fredsprisen for innsatsen sin i kampen mot svolt, for bidraga sine til å skape føresetnader for fred i konfliktutsatte område, og for å vere ein pådrivar i arbeidet mot bruken av svolt som eit våpen i krig og konflikt.

– Dette året har vi gjort meir enn vi er forplikta til, seier WFP-talsmannen Tomson Phiri, som viser til arbeidet til organisasjonen under koronakrisa.

Phiri peikar på korleis WFP klarte å dele ut matvarehjelp i ein situasjon der svært mykje anna reiseverksemd og frakt var innstilt. På eitt tidspunkt var WFP i praksis det største flyselskapet i verda, ifølgje Phiri.

Årets fredspris vart kunngjord under ein seremoni på Nobelinstituttet i Oslo fredag føremiddag. Nobelkomiteen vil med fredsprisen i år understreke at hjelp til auka mattryggleik kan bidra til å betre utsiktene for fred.

