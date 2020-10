Whitmer: Trump oppmuntrar høgreekstreme

utenriks

13 menn, blant dei medlemmer av to høgreekstreme militsgrupper, vart torsdag arresterte og sikta for å ha planlagt å bortføre Gretchen Whitmer og utløyse ein borgarkrig.

Få timar etter at FBI hadde kunngjort arrestasjonane, gjekk den liberale guvernøren i Michigan hardt ut mot president Donald Trump og skulda han for å oppmuntre tilhengjarar av kvit overmakt og høgreekstreme militsar.

– Ver førebudde

Då Trump under TV-debatten mot Demokratanes presidentkandidat Joe Biden førre veke vart spurd om han ville ta avstand frå den høgreekstreme gruppa Proud Boys, bad han dei om å ta eit skritt tilbake, men samtidig «vere budde».

– Seinast førre veke stod USAs president føre det amerikanske folket og nekta å fordømme tilhengjarar av kvit overmakt og hatgrupper som desse to i Michigan, seier Whitmer.

– Hatgrupper høyrde orda til presidenten, ikkje som om at han tok avstand frå dei, men som eit kamprop, seier ho.

Hat og intoleranse

Biden sluttar seg til kritikken og viser til ei Twitter-melding frå Trump i april i år, der presidenten skreiv «LIBERATE MICHIGAN».

– Han gir oksygen til det hatet og den intoleransen som no er på frammarsj i landet vårt. Vi må få ein slutt på det, sa Biden då han kom til Arizona torsdag.

På spørsmål om han trudde Twitter-meldinga til Trump kunne ha inspirert mennene som er sikta for kidnappingsplanane i Michigan, sa Biden «ja, det gjer eg».

– Burde takke

Trump reagerer sterkt på fråsegnene frå Whitmer og Biden og meiner at dei bør takke han og det føderale politiet, som han omtaler som «mitt», for at kidnappingsplanane i Michigan vart avdekte.

– I staden for å seie takk, kallar ho meg ein tilhengjar av kvit overmakt, tvitrar han.

Whitmer karakteriserte ikkje Trump som «tilhengjar» av kvit overmakt i talen sin. I staden skulda ho han for å oppmuntre slike tilhengjarar.

Uriktig påstand

Trump hevdar vidare at Biden og Demokratane «nektar å ta avstand frå antifascistar, anarkistar, plyndrarar og mobb som brenn ned demokratisk styrte byar».

Men Biden har offentleg teke avstand frå dei valdelege protestane og opptøyane som har ramma amerikanske byar den siste tida.

– Eg tolererer INGEN ekstrem valdsbruk. Som president kjem eg alltid til å forsvare ALLE amerikanarar, også dei som er motstandarar av meg og som angrip meg, tvitrar Trump.

