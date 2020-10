Historiske polfararar vender heim, skremde av isnivået i Arktis

utenriks

Mannskapet på over 100 forskarar og sjøfolk frå fleire land, blant dei Noreg, la frå kai i Tromsø 20. september i fjor. Sidan har dei komme seg gjennom lange og mørke vintermånader, temperaturar på ned mot 39,5 minusgrader og rundt 20 møter med isbjørn.

Måndag er skipet Polarstern venta å leggje til kai i tyske Bremerhaven. På grunn av koronaviruset blir dei ikkje teke imot med den vanlege fanfaren som ventar polfararar.

Dystre resultat

Men informasjonen dei har samla, ventar mange forskarar spent på. Forskarane, som er frå Alfred Wegener-instituttet, har med seg dystre resultat heim.

I sommar observerte forskarane dramatiske effektar av den globale oppvarminga har hatt på polisen, som er «episenteret for klimaendringar», ifølgje ekspedisjonsleiar Markus Rex.

– Vi kunne sjå store strekningar med ope vatn nær polpunktet, omgitt av is som var øydelagt av hol skapt av omfattande smelting. Polisen forsvinn i ein dramatisk fart, seier Rex.

Observasjonane til forskarane blir støtta av amerikanske satellittbilete, som viser at polisen i 2020 er på sitt nest lågaste nivå i historia.

389 dagar på tur

Polarstern-ekspedisjonen har vart i 389 dagar og samla inn faktamateriale om atmosfæren, havet, sjøisen og økosystemet i Arktis for å forstå klimaendringane i regionen og verda betre.

I forskingsarbeidet vart det etablert fire observasjonspunkt i sjøisen rundt skipet. Det vart samla inn vassprøver frå under isen for å studere plankton og bakteriar, noko som kan bidra til ei ny forståing av økosystemet i eitt av dei mest vêrharde områda i verda.

Ekspedisjonen, som har kosta 140 millionar euro, eller 1,5 milliardar kroner, har med seg meir enn 1.000 isprøver heim til Tyskland.

Arbeidet går no over i ein analysefase, som vil vare i opp mot to år. Målet er å utvikle modellar som kan anslå korleis hetebølgjer, tunge regnfall og stormar vil sjå ut om 20, 50 og 100 år.

Magisk augneblink

– For å utvikle dei modellane treng vi observasjonar som er gjorde på staden, seier Radiance Calmer, ein amerikansk forskar som har delteke i ekspedisjonen.

Ho seier det å kunne gå rundt på polisen og sjå endringane med eigne auge var ein magisk augneblink.

– Viss du konsentrerer deg, kan du kjenne isen røre seg. Det er viktig å ta seg tid til å observere, seier ho.

Mannskapet vender tilbake til ei verda prega av koronavirus, eit virus som gjorde at dei vart sitjande fast to månader på Nordpolen då grensene vart stengde. Avløysingsmannskapet kunne ikkje flygast inn som planlagt.

