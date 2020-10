EU-ministrar samde om sanksjonar etter Navalnyj-forgifting

utenriks

På eit møte i Luxembourg vart ministrane i prinsippet samde om eit sanksjonsforslag lagt fram av Frankrike og Tyskland. Fleire laboratorium har fastslått at Navalnyj vart forgifta med nervegifta Novitsjok, noko dei to landa meiner ikkje kan ha skjedd utan at russiske styresmakter var involverte.

– Det er objektivt klart at det har skjedd eit brot på konvensjonen om kjemiske våpen, eit brot som må få konsekvensar, sa Tysklands utanriksminister Heiko Maas før møtet.

Med den politiske semja på plass, går det forhåpentleg raskt å få vedteke sanksjonane, siger ei kjelde i diplomatiet til nyheitsbyrået AFP. Sanksjonane skal rettast mot dei som blir sedde på som ansvarslege for angrepet.

Også Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) har fastslått at novitsjok, som er forbode i krig, vart brukt mot Navalnyj. Han vart sjuk på eit innanriksfly i Sibir 20 august og floge til Tyskland for behandling to dagar seinare. Putin-kritikaren var då i koma, men har seinare komme seg.

Fire russarar står allereie på EUs liste over sanksjonar knytte til bruk av kjemiske våpen. Dei vart oppførte etter drapsforsøket på ein tidlegare russisk agent og dottera hans i Storbritannia.

