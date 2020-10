EU pressar Noreg med nytt «trafikklys»-system

utenriks

I eit nytt sett med tilrådingar går EUs ministerråd inn for å samordne reiserestriksjonane som ulike medlemsland har innført for å bremse koronasmitten.

Tilrådingane er meint å rydde opp i eit forvirrande og kaotisk lappeteppe av nasjonale reiseråd, og utgangspunktet i EU-rådet har vore at dei òg skal gjelde for EØS-land som Noreg.

EUs felles reisekart vil derfor inkludere data frå Noreg, Island og Liechtenstein. Etter kvart er det òg meininga at Sveits skal bli med.

Blir vedteke tysdag

Det er venta at forslaget vil bli banka igjennom utan diskusjon på eit ministermøte i Luxembourg tysdag. Det skjer etter at det fredag vart oppnådd semje om teksten på ambassadørnivå.

Tilrådingane er ikkje juridisk bindande, men legg press på medlemslanda for å få dei til å samkøyre seg betre.

I dokumentet blir det fastslått at reiserestriksjonar bør avgrensast til det som er strengt nødvendig. EU-rådet understrekar samtidig at einsidige tiltak nasjonalt kan skape store forstyrringar.

«Dette er spesielt skadeleg i ein situasjon der europeisk økonomi allereie er betydelig ramma av viruset», blir det åtvara.

Nytt fargekart

Hovudgrepet i det nye settet med tilrådingar er eit felles fargekart der land blir klassifisert som grøne, gule eller raude avhengig av smitte.

Dette svarer til «trafikklys»-systemet som Noreg innførte tidlegare i haust. Men i tilrådinga frå EU-rådet blir det lagt opp til vesentleg meir liberale grenser for gult og raudt nivå.

EUs fargekart er dette:

* Grønt: færre enn 25 stadfesta smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar og mindre enn 4 prosent positive prøver dei siste to vekene

* Gult: færre enn 50 stadfesta smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene viss del positive prøver overstig 4 prosent, eller mellom 25 og 150 stadfesta smittetilfelle viss del positive prøver ligg under 4 prosent

* Raudt: fleire enn 50 stadfesta smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene viss del positive prøver ligg over 4 prosent, eller fleire enn 150 stadfesta smittetilfelle viss del positive prøver ligg under 4 prosent

Opnar for unntak

I tilrådinga blir det fastslått at det ikkje bør innførast reiserestriksjonar for grøne land og regionar.

For gule eller raude land kan det innførast krav om innreisekarantene. Det kan òg innførast krav om testing ved framkomst, anten i tillegg til eller i staden for karantene.

EUs ministerråd meiner det bør givast unntak for reisande med «viktige funksjonar», som helsepersonell, transportarbeidarar, diplomatar eller journalistar.

Forskjellsbehandling mellom land bør derimot unngåast. EU-rådet åtvarar spesielt mot å favorisere naboland framfor andre.

Heile Europa er raudt

I dag er heile Europa farga raudt på Folkehelseinstituttets kart unnateke enkelte regionar i Norden.

Det betyr at reiser i desse landa inneber ti dagars karantene når ein kjem til Noreg.

Regjeringa har bestemt seg for at det ikkje er grunnlag for å kategorisere noko land som grønt slik situasjonen er no. Gule land har færre enn 20 stadfesta smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene og ein del positive prøver på under 5 prosent.

Overstig ein dette, går ein frå gult til raudt nivå.

(©NPK)