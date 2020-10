Fleire amerikanarar skuldar på USA enn på utlandet for koronakrisa

utenriks

Det går fram av ei meiningsmåling av University of Chicago som vart gjort før president Trump fredag 2. oktober testa positivt for viruset og vart lagt inn på sjukehus.

Trump har lenge tona ned alvoret til pandemien og effekten han har hatt i USA, medan han har lagt skulda for viruset på Kina og andre land.

Sjølv om mange spreier skulda på fleire, og sjølv om det er eit klart skilje mellom demokratar og republikanarar, meiner 56 prosent av amerikanarane at USAs styresmakter har ein betydeleg del av ansvaret.

Til samanlikning legg 47 prosent mykje av ansvaret på andre land, og 39 prosent seier det same om Verdshelseorganisasjonen WHO.

Manglande tillit

– Det reflekterer ein mangel på tillit til måten styresmaktene har handtert situasjonen, seier Austin Wright ved University of Chicago.

Over 1 million menneske, og over 211.000 i USA, har hittil døydd av viruset, og Trump har lagt all skuld for spreiinga av viruset på Kina, der det oppstod, og på WHO for utilstrekkeleg respons.

Etter kvart som valet nærmar seg, der han håpar å bli attvalt, har han trappa opp kritikken av Kina og kunngjort at USA trekker seg frå WHO og stansar finansieringa av organisasjonen på grunn av Kinas påståtte påverknad.

Demokratane mest kritisk til Trump

Målinga viser at særleg demokratar meiner at USAs regjering er ansvarleg for situasjonen, medan republikanarar i større grad legg skulda på andre.

Blant demokratane er det 79 prosent som seier at USAs styresmakter har ein stor del av skulda, medan 37 prosent seier at andre land ber ein del av skulda, og 27 prosent seier det same om WHO.

Hos republikanarane er det 38 prosent som seier at regjeringa i USA er ansvarleg, medan 60 prosent skylder på andre land og 55 prosent på WHO.

Stør Trump

Ralph Martinez, som er butikkeigar i Fort Worth i Texas og kallar seg republikanar, seier at han ikkje veit om noka regjering ville handtert viruset betre og avviser kritikken av Trump for å ha tona ned alvoret.

– Det er ærleg talt eit ope spørsmål. Det er det same for meg kven som styrer, men eg meiner alle gjer det dei meiner er best for alle. Men kor mykje kan dei eigentleg gjere, seier 67-åringen.

Han rosar òg Trump for å ha sagt at han ikkje ville skape panikk, og han hugsar korleis folk i byrjinga gjekk frå konsepta i jakta på toalettpapir og papirhandkle då dei forstod at viruset ville halde fram.

Kritisk til Trump

Nathan O'Neill i Virginia, ein 38 år gammal demokrat, seier at landet er på rett spor no, men at styresmaktene i starten reagerte altfor seint.

– Eg meiner dei skulle ha teke det langt meir alvorleg tidlegare, sjølv om dei var hemma av mangel på informasjon frå Kina og WHO. Men dei burde ha vore for munnbind langt tidlegare, seier han.

– Dei skulle ha fortalt oss frå byrjinga kor alvorleg dette var. I staden sa dei at det ville bli bra, og at vi ikkje ville bli ramma. Det kjem til å ramme truverdet deira, seier O'Neill, som kjenner minst éin person som fekk viruset, men som kom seg igjen.

Amerikanarar først

Målinga viser òg at eit fleirtal meiner at USA må spele ei viktig rolle i utviklinga av ein vaksine mot viruset, men mange meiner òg at andre land, både Kina og i Europa, har ei rolle å spele.

Men om USA utviklar ein vaksine først, meiner seks av ti at amerikanarane bør få tilgang først, sjølv om det betyr at færre folk i andre land blir vaksinert.

Dette synspunktet er mest utbreidd blant republikanarane. 70 prosent meiner at dei må reservere vaksinen må for amerikanarane, men dette synet blir òg delt av halvparten av demokratane.

Og dette gjeld sjølv om rundt halvparten av republikanarane seier at dei ikkje har tenkt å la seg vaksinere.

65 prosent av dei som vil vaksinere seg, meiner at ein amerikansk vaksine må reserverast for amerikanarar, men det meiner òg 56 prosent av dei som ikkje vil ta vaksinen.

– Sjokkerande

Wright seier at dette er både overraskande og slåande.

– Noko som verkeleg er slåande, er kor sjokkerande få menneske i USA som er villige til å ta vaksinen. Slåande er òg den opne motviljen mot å gi vaksinen til andre land. Og dette er meir påtakeleg blant republikanarane, sjølv om flest republikanarar seier dei ikkje har tenkt å ta vaksinen sjølv, seier han.

Åtte av ti, både republikanarar og demokratar, meiner at USA må spele ei viktig rolle i å utvikle ein vaksine. 57 prosent seier det same om WHO, 55 prosent om europeiske land og 51 prosent om Kina.

Men til spørsmålet om andre land, er det òg eit skilje mellom partia. 75 prosent av demokratane og berre 39 prosent av republikanarane ser for seg ei viktig rolle for WHO.

62 prosent av demokratane og 41 prosent av republikanarane meiner Kina bør spele ei rolle, medan forskjellen er mindre når det gjeld europeiske land – 64 prosent av demokratane og 50 prosent av republikanarane.

