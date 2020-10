Hellas rasar mot tyrkisk forskingsskip

utenriks

Forskingsskipet Oruc Reis skal operere i det austlege Middelhavet, mellom anna sør for den greske øya Kastellorizo, frå måndag til 22. oktober. Det opplyste den tyrkiske marinen seint søndag kveld via det maritime varselsystemet Navtex.

Utanriksdepartementet i Hellas reagerer sterkt på avgjerda og kallar ho «ein direkte trussel mot regional fred».

Tyrkia og Hellas har lenge hatt eit anstrengt forhold, men situasjonen har forverra seg som følgje av at Tyrkia leiteborer etter gass aust i Middelhavet.

Både Hellas og Kypros reknar leiteområdet som si økonomiske sone, medan Tyrkia seier leitinga går føre seg i deira eiga sone.

Nyheita om at forskingsskipet Oruc Reis igjen legg ut på tokt, kom samtidig som Hellas og Tyrkia har prøvd å finne eit tidspunkt for samtalar for å dempe konflikten.

