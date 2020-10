Kampanje mot Murdochs medie-dominans i Australia

utenriks

Tidlegare statsminister Kevin Rudd har stilt seg i spissen for kampanjen. Han kallar medieimperiet til Murdoch «ein kreftsvulst på demokratiet».

I praksis styrer Murdoch eit mediemonopol, ifølgje Rudd. 89-åringen skal ha økonomisk kontroll over 70 prosent av dei australske papiravisene og nær kvar einaste avis i delstaten Queensland.

Kravet i underskriftskampanjen er ein kommisjon som kan granske rolla til Murdoch-media. To døgn etter at kampanjen vart lansert, hadde over 100.000 menneske signert.

Verken Murdoch eller selskapet hans News Corp hadde måndag uttalt seg om initiativet, ifølgje BBC. Nyheitsbyrået Reuters har prøvd å få ein kommentar frå News Corp, utan hell.

– Fryktar imperiet

Rudd tilhøyrer det australske Arbeidarpartiet, og han meiner Murdoch og News Corp favoriserer høgresida.

– I Australia er det for mange menneske, både innan politikk og journalistikk og i samfunnet elles, som ikkje tør seie frå om at dette er gale. Dei fryktar Murdoch-imperiet, seier Rudd til australske ABC News.

I tillegg til dei mange australske avisene har Murdoch eigarskap eller økonomisk kontroll over fleire kjende medium i Storbritannia og USA. Blant desse er avisene The Sun, The Times, New York Post og Wall Street Journal og den høgreorienterte amerikanske TV-kanalen Fox News.

Klimaskepsis

Murdoch-media har i mange år vorte skulda for å bidra til klimafornekting og mistillit til forsking på menneskeskapt global oppvarming.

Tidlegare i år gav sonen til Rupert Murdoch, James, uttrykk for frustrasjon over klimadekninga til Fox News og andre News Corp-medium. Han kritiserte «den fornektinga som går føre seg» i australske nyheitsmedium, kontrollert av Murdoch-familien, på eit tidspunkt då Australia var ramma av enorme skogbrannar.

Nokre månader seinare valde James Murdoch å trekke seg frå styret i News Corp.

