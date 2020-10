Tadsjikistans sterke mann beheld makta

utenriks

Dermed kan 68-åringen ta fatt på endå ein presidentperiode. Han ligg no an til å få lengre tid ved makta enn nokon annan leiar i ein tidlegare Sovjet-stat.

Kasakhstans Nursultan Nazarbajev har inntil no toppa denne rangeringa. Men han valde å gi seg i fjor, etter å ha sete ved makta i nesten 30 år.

Måndag opplyste valkommisjonen i Tadsjikistan at Rakhmon fekk over 90 prosent oppslutnad i presidentvalet. Valdeltakinga var visstnok på over 85 prosent.

I Tadsjikistan vart det halde val på ny nasjonalforsamling tidlegare i år. Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) konstaterte då at det ikkje finst nokon reell politisk opposisjon i landet. Den har vorte «fjerna frå det politiske landskapet», ifølgje OSSE, som overvakte presidentvalet på søndag.

Tadsjikistan vart ramma av borgarkrig då Sovjetunionen kollapsa tidleg på 1990-talet. Fleire veljarar som er intervjua av nyheitsbyrået AFP, seier dei støttar Rakhmon fordi han bidreg til fred og stabilitet.

