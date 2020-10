Barrett vil ikkje kommentere om ho vil avstå frå saker knytte til valet

utenriks

– Eg kan ikkje komme med ei meining om å avstå (recusal, red.mrk.) utan at heile prosessen kortsluttar, seier Barrett under andre dagen av senatshøyringa.

Demokraten Richard Blumenthal bad måndag Barrett om å avstå frå eventuelle saker knytt til president Donald Trump og bestriding av valet dersom ho blir utnemnd til høgsterettsdommar før valet 3. november.

Viss Barrett blandar seg inn i saker knytt til valet, vil ho skade omdømmet til høgsterett, ifølgje senatoren frå Connecticut.

Trump har sagt ei rekkje gonger at valet kan vere rigga og at ein ikkje kan stole på poststemmer. Han har antyda at han vil nekte for valet dersom han taper.

Barrett seier ho ikkje har snakka med Trump eller nokon andre i administrasjonen om korleis ho stiller seg til å nekte for valet i retten.

