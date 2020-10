Barrett vil ikkje kommentere påstanden om systematisk rasisme i USA

utenriks

Under andre dagen av senatshøyringa vart Barrett spurt om ho hadde sett opptaka der ein politimann pressar kneet mot George Floyds nakke fram til han stoppar å puste.

Ho stadfesta at ho har sett opptaka. 48-åringen, som har to adopterte barn frå Haiti, sa at Floyd-videoen derfor hadde ein veldig personleg innverknad på familien hennar og at dei gret saman.

Ho nekta likevel å gi synspunkta sine om debatten om korvidt det føregår systematisk rasisme i USA i dag. Barrett sa at å meine noko om kva politikk som skal brukast i kampen mot rasisme, vil vere litt utanfor det ho er i stand til som dommar.

