Barrett vil ikkje la personleg tru påverke rettsavgjerder

Det sa Barrett (48) under andre dag av høyringa i justiskomiteen i det amerikanske senatet.

Barrett avviste å svare direkte på spørsmål om abort og sa at det ikkje vil vere riktig av ein nominert kandidat å seie i forkant korleis ein vil dømme i saker som kjem opp for retten.

– Eg kan ikkje uttrykkje meiningar om saker eller binde meg til eit spesielt resultat på førehand, sa ho.

Californias demokratiske senator Dianne Feinstein uttalte at ho meinte det var urovekkande å ikkje få eit klart svar i ei så stor sak med ei så stor betydning for over halvparten av befolkninga i landet.

Replikken fall etter at Barett nekta å seie om ho meinte den historiske Roe vs. Wade-dommen frå 1973, som i praksis legaliserte abort i USA, var ei feil avgjerd, ifølgje ABC News.

Barett stadfesta at ho er ein truande katolikk og at trua hennar er viktig for henne. Ho sa vidare at avgjerda hennar om å ha ein stor, multietnisk familie og å gjere trua til ein sentral del av familielivet, er eit privat val.

Barrett og mannen har sju barn, og to er adopterte frå Haiti. Dei yngste biologiske barna deira har Downs syndrom.

– Eg har eit liv fylt av menneske som har gjort ulike val, og eg har i privatlivet mitt aldri prøvd å tvinge vala mine på dei, og det same gjeld for virket mitt. Eg er forplikta til lova, sa Barrett.

