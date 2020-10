Danske Maersk kuttar 2.000 stillingar

utenriks

Nedbemanninga skjer sjølv om reiarlaget, som har spesialisert seg på frakt, så langt har segla velberga gjennom koronakrisa.

Reiarlaget melder om drygt 90 milliardar kroner i inntekter i tredje kvartal, ein nedgang på 1 prosent om vi jamfører med same periode i fjor.

– Volumet har teke seg opp igjen raskare enn forventa, vi har god kontroll på kostnadene, fraktratane har auka som følgje av sterk etterspurnad og inntektene i logistikk og tenester aukar raskt, seier direktøren i selskapet Søren Skou.

– Av dei same årsakene er utsiktene for fjerde kvartal òg gode, og vi har derfor kunna oppgradere forventningane for året samla sett, seier han.

Maersk forventar eit bruttooverskot på mellom 68 og 73 milliardar kroner i år.

(©NPK)