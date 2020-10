utenriks

Brannen braut ut sist helg, og rundt 500 brannmannskap kjempar no mot flammane, opplyser nasjonalparkstyresmakta i Tanzania.

– Vi vil ta i bruk helikopter og flyge over fjellet for å vurdere dei mest sårbare områda, slik at vi raskt kan rykke inn i tilfelle brannen spreier seg dit, heiter det i ei kunngjering.

Det er framleis uklart kor stort område som brenn, og styresmaktene veit ikkje kva som utløyste brannen. Det er ingen fastbuande i nasjonalparken.

(©NPK)