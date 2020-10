Kinesisk by: Har testa over 3 millionar

utenriks

Årsaka er at det i helga vart oppdaga nokre få smittetilfelle i byen: Seks smitta med symptom, og seks utan.

Dette skal ha vore det første kjende lokale utbrotet i Kina på nesten to månader. Lokale styresmakter i Qingdao erklærte at heile byen, som har 9,4 millionar innbyggjarar, må testast.

Helsearbeidarar sette raskt opp telt der testinga vart igangsett. Måndag stod innbyggjarar i kø ved telta til langt utover kvelden.

Tysdag opplyste dei kommunale styresmaktene at over 3 millionar menneske så langt er testa for koronasmitte.

