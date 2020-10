Kommunar trur lokal skatt kan dempe vindkraftmotstanden

utenriks

– Vi meiner at hadde dette vore på plass frå starten av, så hadde vi ikkje hatt denne kraftige motstanden og støyen, seier Hanne Alstrup Velure til NTB.

Ho leier Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), der 100 kommunar er samla.

Onsdag arrangerer Stortinget ei høyring om vindkraftmeldinga til regjeringa, som vart lagt fram før sommaren. I høyringa vil Utmarkskommunenes Sammenslutning argumentere for at kommunar må få ein rettmessig del av inntektene frå vindkrafta.

Velure trur nye skatteinntekter etter modell frå vasskraft vil føre til at lokalsamfunn i større grad ser seg tent med å byggje ut vindkraft på land.

– Vi har sett at dette er ein suksessfaktor for vasskraft. Då bør ein lære av det.

Vil setje regjeringa i sving

I vindkraftmeldinga skriv regjeringa at det ikkje vil bli innført nokon nye skattar eller avgifter no. I staden blir heile diskusjonen om lokal kompensasjon utsett til seinare.

Saksordførar Ruth Grong (Ap) ventar at Stortinget vil be regjeringa om å komme raskt tilbake med eit forslag.

– Eg trur det er klart fleirtal for at det skal komme på plass eit vederlag til kommunane, seier ho.

Korleis ein slik kompensasjon skal sjå ut, er derimot ikkje avklart.

Forslaget frå Utmarkskommunenes Sammenslutning er ein grunnrenteskatt på 27 prosent for vindkraft. Av dette skal 20 prosent gå til vertskommunen og 80 prosent til staten.

I tillegg ser dei for seg ei miljøavgift på minst 2 øre per kilowattime til vertskommunen.

Plan- og bygningslova

Eit anna spørsmål er kor stor makt kommunane skal ha til å bestemme sjølve kva som blir bygd ut.

I vindkraftmeldinga legg regjeringa opp til å styrkje rolla til kommunane. Men foreininga for utmarkskommunane meiner forslaga ikkje går langt nok. Kravet deira er at vindkraftsakene må flyttast frå energilova til plan- og bygningslova, slik at kommunen blir planstyresmakt, i staden for staten ved NVE.

– Vi meiner det er heilt avgjerande at avgjerdsstyresmakta kjem tilbake til kommunane, seier Velure, som åtvarar kraftig mot å halde fram med eit system der lokale styresmakter kan bli overkøyrde.

Grong seier ho trur spørsmålet om plan- og bygningslova blir den største utfordringa når Stortinget skal behandle vindkraftmeldinga.

Frp har allereie foreslått å flytte sakene til plan- og bygningslova, medan Ap ikkje har bestemt seg.

Skepsis i bransjen

Bransjeaktørar som Norwea og Energi Norge er positive til innføring av lokal kompensasjon for vindkraft, men skeptiske til å flytte sakene til plan- og bygningslova.

– Energipolitikken er nasjonal, og NVE kan sjå heile energisystemet i samanheng og vurdere produksjonsformer og nett på ein konsistent måte. Men det betyr ikkje at ikkje kommunar og fylkeskommunar skal involverast meir, seier direktør Øivind Schmidt Galaaen i vindkraftorganisasjonen Norwea.

Knut Kroepelien, administrerande direktør i Energi Norge, gjer det klart at organisasjonen støttar regjeringsforslaget om justeringar for å gi kommunar auka innverknad.

– Men ein absolutt vetorett er ikkje mogleg å sameine med eit konsesjonssystem der også nasjonale omsyn skal vektleggjast, seier han.

