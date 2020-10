Mann stadfesta koronasmitta to gonger

utenriks

Den uidentifiserte pasienten fekk først påvist koronasmitte 18. april etter å ha fått sedvanlege covid-19-symptom. To testar i mai stadfesta at han var frisk igjen.

5. juni fekk han påvist smitte på nytt, men denne gongen av ein annan genetisk variant av koronaviruset. Denne gongen var sjukdomsgangen hardare og han vart innlagd på sjukehus med lungebetennelse og måtte få surstofftilførsel, skreiv tidsskriftet Lancet Infectious Diseases måndag.

Pasienten var 25 år gammal, hadde ingen underliggjande tilstand som kunne ha gitt auka risiko for å bli sjuk, og han gjekk ikkje på nokon medisinar som kunne ha svekt immunforsvaret.

Det blir anteke å vere sjeldan at ein kan bli smitta med koronavirus på nytt, men det finst stadfesta tilfelle i Hongkong, Belgia og Ecuador.

Akiko Iwasaki, som er ekspert i virologi og immunologi ved Yale-universitetet, skriv i ein kommentar i Lancet-artikkelen at det er særleg grunn til bekymring fordi mannen vart sjukare den andre gongen. Det er eit tydeleg teikn på at folk som har hatt covid-19, ikkje kan rekne med å vere verna viss dei blir utsette for viruset på nytt, påpeikar ho.

Men den gode nyheita er at sjølv om ein kan bli smitta av ulike variantar av SARS-CoV-2, så betyr ikkje det må utviklast ulike vaksinar for kvar variant.

– Slik det ser ut no, er det tilstrekkeleg med éin vaksine for å verne mot alle virusvariantar, opplyser Iwasaki.

(©NPK)