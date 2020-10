Rekordmange smittetilfelle i Europa sist veke

utenriks

Talet vart lagt fram av Verdshelseorganisasjonen (WHO) tysdag. Det inneber at smittetalet auka med 34 prosent førre veke. Talet på dødsfall auka med 16 prosent.

Storbritannia, Frankrike, Russland og Spania stod for over halvparten av dei nye tilfella i Europa.

WHO noterte at talet på nye smittetilfelle i Spania har gått klart ned samanlikna med tidlegare veker, medan eit land som Polen har opplevd ein smitteauke på 94 prosent, samtidig som talet på koronarelaterte dødsfall har auka med 104 prosent.

Ifølgje WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus er det forståeleg at folk er frustrerte, men han åtvarar om at det ikkje finst nokon snarvegar ut av pandemien.

Sverige passerte 100.000

I Sverige har no talet som har testa positivt for korona, passert 100.000 personar. Tysdag var det registrert fem nye dødsfall blant personar som hadde covid-19, ifølgje svenske helsestyresmakter. Hittil har 5.899 personar som var smitta med koronaviruset, døydd i Sverige.

Statsepidemiolog Anders Tegnell liker dårleg at dei siste tala viser teikn til at eldre igjen ser ut til å vere blant dei som blir ramma.

Italia strammar grepet

Barar og etestader må dei neste 30 dagane stengje dørene klokka 21, og det blir samtidig innført forbod mot private festar.

Det blir gjort unntak for bryllaup, barnedåpar og gravferder, men det blir ikkje tillate med meir enn 30 deltakarar.

Styresmaktene tilrår bruk av munnbind sjølv heime når venner og slektningar er på besøk.

Italia vart tidleg ramma hardt av koronapandemien, men fekk etter kvart kontroll over smittespreiinga. I september vart det meldt om under 2.000 nye smittetilfelle dagleg, men etter det steig det jamt, og laurdag fekk 5.700 nye påvist smitte.

Paris nærmar seg brestepunktet

Meir enn 90 prosent av sengeplassane på intensivavdelingane i Paris kan vere fulle i løpet av neste veke, åtvarar sjukehussjef Martin Hirsch i Paris. Han har ansvaret for dei 39 sjukehusa i Paris og omland.

Frankrike har hatt ein kraftig smitteauke den siste tida. Laurdag vart det registrert 26.896 smittetilfelle, som er ny rekord.

Det er venta at president Emmanuel Macron vil komme med nye innstrammingar onsdag kveld. Barar er allereie stengde, tilgang til treningssenter er betydeleg redusert, og berre eit avgrensa tal personar kan opphalde seg på kjøpesenter og andre tilhaldsstader.

Tysk åtvaring

Det tyske Folkehelseinstituttet åtvarar om at koronarestriksjonane må halde fram i lang tid framover, også etter at ein effektiv koronavaksine er utvikla.

Tyskland opplever òg ei ny smittebølgje av korona. Frå måndag til tysdag vart det rapportert 4.122 nye smittetilfelle.

Kritikk av regjeringa

– Det er openbert at regjeringa har avvist viktige råd frå forskarane, seier helsepolitisk talsperson Jonathan Ashworth i opposisjonspartiet Labour.

Måndag foreslo statsminister Boris Johnson eit nytt system for handteringa av koronasmitte. Det inneber at tiltaka i ulike regionar avheng av kor høg smitterisikoen er. Men regjeringa vart allereie for tre veker sidan tilrådd om raskt å innføre strengare tiltak for å få kontroll på smitten.

Storbritannia har det høgaste koronadødstalet i Europa: 43.000. Måndag vart det rapportert om 14.000 nye smittetilfelle og 50 nye dødsfall.

