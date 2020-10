Rusk i valmaskineriet i USA fører til bekymring

utenriks

Tre veker før presidentvalet i USA er det enorm etterspurnad etter stemmesetlar som blir brukt til å stemme via posten. Valsystemet i landet er sett under hardt press som følgje av koronakrisa og ønsket til mange amerikanarar om sleppe å møte opp fysisk på valdagen.

Samtidig som president Donald Trump gong på gong har hevda at dei mange poststemmene vil føre til valfusk, har partiet hans, Republikanarane, sett opp uoffisielle stemmeboksar i kyrkjer, våpenbutikkar og andre lokale i delstaten California.

Justisministeren i delstaten Xavier Becerra har gitt ordre om at dei må fjerne boksane og trua med at dei som prøver å tukle med valet, risikerer straffeforfølging. Men Republikanarane har svart at dei ikkje kjem til å følgje ordren, som dei seier er i tråd med Californias liberale vallov. Lova gir alle høve til å samle inn stemmer og levere dei inn til valstyresmaktene.

Rekordmange poststemmer

Over ti millionar personar har så langt førehandsstemt til presidentvalet i USA. Det er fleire gonger så mange som på same tidspunkt før førre presidentval i 2016, opplyser US Elections Project ved University of Florida.

Amerikanske veljarar har bede om å få tilsendt 75 millionar post-stemmesetlar, over dobbelt så mange som dei 33 millionane som vart sendt ut for fire år sidan.

Men allereie no blir det meldt om problem som kan svekkje truverdet av valet i fleire delstatar.

I tillegg til trykkfeil er det meldt om forseinkingar både i utsendinga og innleveringa av stemmesetlane. Det blir rapportert om feil i handteringa av innleverte stemmesetlar, som i delstaten Pennsylvania, der stemmesetlar har hamna i søpla. Det er òg meldt om tilfelle der personar har fått ikkje berre éin, men fleire stemmesetlar.

Mangla poststempel

Skrekkhistorier frå nominasjonsvala tidlegare i år, der titusenvis av veljarar anten ikkje fekk nokon stemmesetel eller fekk dei for seint til å stemme, aukar bekymringa. Då var det òg tusenvis av stemmesetlar som ikkje vart stempla av poststellet, noko som gjorde det umogleg å kontrollere at dei var leverte inn i tide.

President Donald Trump har gjentekne gonger sagt at poststemmer vil føre til valfusk og lova å klage på behandlinga av stemmesetlane.

– Ute av kontroll. Eit val med fusk!!! tvitra han førre veke då det vart kjent at 50.000 innbyggjarar i Columbus i Ohio hadde fått tilsendt stemmesetlar med feil kandidatar.

Men ekspertar meiner at valavviklinga førebels går bra, og at problema blir blåse opp av media.

Analytikaren Kevin Kosar ved American Enterprise Institute seier at det vil dukke opp feil undervegs, men at det er bra at dei blir oppdaga tidleg.

– Det er 2020, og alle er på tå hev, seier Amber McReynolds, administrerande direktør ved National Vote At Home Institute.

– Vil alt vere perfekt heile tida? Nei. Det har aldri vore eit perfekt val, seier ho og understrekar at valavviklinga fungerer bra dei aller fleste stadene.

Fryktar dårleg kapasitet

McReynolds understrekar at også fysisk oppmøte har sine problema, som i delstaten Georgia, der det måndag vart meldt om lange køar då vallokala opna for førehandsstemming.

– Eg trur faktisk det er fleire problem med fysisk oppmøte, seier ho.

Ho fryktar problem på sjølve valdagen, spesielt i vippestatane Wisconsin, Pennsylvania og Michigan, som ho meiner ikkje har sett av nok tid til å opne, kontrollere og telje millionar av poststemmer.

Sidan det er venta at langt fleire demokratar enn republikanarar vil stemme per post, er det knytt stor uvisse til kor lang tid det vil ta å erklære ein vinnar, og om den som ser ut til å ha fått flest stemmer på valdagen, vil vere den eigentlege vinnaren.

Sårbare

At Republikanarane no har byrja å setje opp eigne innleveringsboksar på utvalde stader, gjer ikkje situasjonen enklare. Dei har dessutan gitt klar beskjed om at dei ikkje vil følgje ordren om å fjerne dei.

Demokraten Alex Padilla i delstatsregjeringa understrekar at berre lokale valfunksjonærar har lov til å setje opp offisielle innleveringsboksar der folk kan komme og levere inn poststemmene sine. Det er reglar for kor ofte dei skal tømmast.

Uoffisielle boksar er ikkje lovregulert på same måte, noko som gir auka uvisse.

I tillegg til ordren om å fjerne boksane har justisministeren i delstaten òg bede partiet om å gi delstatsstyresmaktene namn, adresse og fødselsdag på alle veljarar som har nytta seg av dei uoffisielle boksane.

Som følgje av koronapandemien og smittefrykt har California for første gong sendt ut poststemmer til alle registrerte veljarar, over 21 millionar menneske. Stemmesetlane kjem med ein returkonvolutt med førehandsbetalt porto.

