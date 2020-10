Trump har auka underskotet og gjelda til USA

utenriks

Republikanarane er faste i trua på at skattelettar til næringslivet og dei rikaste vil få det til å drype på alle andre, auke investeringane og leie til økonomisk vekst. Historia fortel noko anna.

Ronald Reagan innførte store skattelettar i 1981, men den store veksten kom ikkje. Underskotet på statsbudsjettet voks derimot kraftig og etter berre to år såg Reagan seg nøydd til å auke skattane igjen. Han heldt deretter fram å auke dei gjennom heile presidentperioden sin.

Då Reagan forlét det Hvite hus åtte år seinare, var budsjettunderskotet likevel dobla til nærare 1.400 milliardar kroner, delvis takka vere eit forsvarsbudsjett som hadde auka med 35 prosent.

Amerikanske fagforeiningar var knuste, timelønna til vanlege arbeidarar var gått ned, talet på dei som levde under fattigdomsgrensa var auka og dei rikaste i USA var rikare enn nokosinne.

Voodoo-økonomi

George H.W. Bush kritiserte «voodoo-økonomien» til Reagen og samarbeidde med Demokratane for å rydde opp. Skattane vart auka ytterlegare, men budsjettunderskotet var likevel auka med ytterlegare 900 milliardar kroner då han fire år seinare måtte overlate Det kvite hus til demokraten Bill Clinton.

Clinton auka skattane ytterlegare i eit forsøk på å få ned underskotet, til sterk kritikk frå Republikanarane som hevda at det ville rasere amerikansk økonomi. Det gjorde det ikkje. USA opplevde kraftig vekst og underskot vart til overskot.

Nye skattekutt

I 2001 overtok George W. Bush som president og gjennomførte, tradisjonen tru, fleire skattekutt dei neste åra. Republikanarane hevda endå ein gong at dette ville få fart på økonomien, men bomma på nytt.

Bush lét i staden etter seg ei bustadboble som raserte økonomien og som bidrog til den største økonomiske nedgangen sidan 1930-talet. Han lét etter seg òg eit astronomisk underskot på 13.000 milliardar kroner.

Då demokraten Barack Obama flytta inn i Det kvite hus i 2009, innleidde han eit storstilt program for økonomisk atterreising. Han auka òg skattane for dei rikaste, endå ein gong til sterke protestar frå republikanarane som hevda at det ville knekke USAs økonomi.

Halverte underskotet

Obama lukkast, og då han overlét presidentposten til Donald Trump, var underskotet meir enn halvert. USA kunne òg sjå tilbake på åtte år med samanhengande vekst.

Nokon heider frå Republikanarane fekk Obama likevel ikkje, og få månader etter at han overtok, sørgde Trump på nytt for skattelettar for amerikanske bedrifter og dei rikaste i USA.

Endå ein gong vart det argumentert med at dette ville få fart på amerikansk økonomi, og Trump lova ein årleg vekst på opp mot 6 prosent. Heller ikkje denne gongen slo det til, noko som vart klart lenge før koronapandemien ramma USA.

I 2018 voks bruttonasjonalproduktet med 2,9 prosent, året etter med 2,3 prosent. I år blir det venta, ifølgje OECD, å krympe med 3,8 prosent.

Gjeld og handelsunderskot

Trump lova i valkampen å nedbetale den astronomiske gjelda USA har i dag, men gjelda har i staden vakse og har no passert 27.000 milliardar kroner.

Trump skuldar på omverda og har gått til handelskrig mot Kina, Europa, Canada og Mexico. Det har verken redusert handelsunderskotet eller fatt fart på økonomien, tvert om.

I dei åtte første månadane av året var USAs handelsunderskot med omverda på heile 3.850 milliardar kroner og høgare enn på 14 år.

Investeringane Trump hadde lova, har ikkje funne stad, og sjølv erkeamerikanske merkevarer som Harley-Davidson har flagga ut delar av produksjonen sin.

Børsfest

Den kraftige lønnsveksten Trump lova, har òg svikta, men på dei amerikanske børsane er det fest. Både S&P 500-indeksen og Nasdaq har sett rekord etter rekord i år.

USAs dollarmilliardærar gjer det òg godt og har auka formuane sine med 22 prosent berre frå april til juli i år, viser ein fersk rapport. No er dei til saman gode for over 33.000 milliardar kroner.

Millionar av andre amerikanarar er samtidig kasta ut i arbeidsløyse eller tvinga til å jobbe deltid som følgje av koronakrisa, og i august var det 10 millionar færre sysselsette enn i februar.

Millionar av fattige

USA sleit frå før med stor fattigdom, og 34 millionar amerikanarar levde i fjor under den offisielle fattigdomsgrensa.

Medan 9,1 prosent av dei kvite i USA levde under fattigdomsgrensa, var gjaldt det 18 prosent av dei svarte og 22 prosent blant dei med latinamerikansk bakgrunn.

Stadig fleire amerikanarar lever frå hand til munn, og 28 prosent av dei som leiger bustad, veit ikkje om dei maktar å betale den neste husleiga. Blant dei med latinamerikansk bakgrunn gjeld dette fire av ti.

Drygt 26 millionar amerikanarar var i fjor òg heilt utan helseforsikring, men president Donald Trump held fast på at USA er «verdas beste land». Fleire av landsmennene hans har likevel byrja å tvile.

(©NPK)