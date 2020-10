Trump tilbake i valkampen

utenriks

– Det er flott å vere tilbake i heimstaten min Florida for å ta opp att valkampen offisielt, sa Trump framfor ei fleire tusen menneske stor folkemengd som stod tett i tett, dei fleste av dei utan munnbind, ifølgje nyheitsbyrået AP.

– Eg er så full av energi etter bønnene dykkar og eg er audmjuk over støtta dykkar, sa presidenten.

Berre timar før opplyste legen til presidenten, Sean Conley, i Washington at Trump har testa negativt fleire dagar på rad og ikkje lenger er smittsam overfor andre.

Trumps valmøte i Sanford måndag var første stopp på ei hektisk veke som fører han til Pennsylvania, Iowa, Nord-Carolina og Wisconsin.

Gjentok immun-påstand

På valarrangementet måndag kveld gjentok Trump den tidlegare fråsegna si der han hevda at han er immun mot koronaviruset etter å ha vore smitta. Det er ein påstand som blir møtt med skepsis i vitskaplege krinsar sidan immunitet hos tidlegare covid-19-pasientar har vist seg å kunne vere kortvarig.

– Eg føler meg så sterk, sa Trump til folkemengda.

– Eg kunne ha kyssa mennene og dei vakre kvinnene i publikum, sa han vidare.

– Det er risikabelt, men ein må komme seg ut, sa presidenten òg, og la til at han er glad for å ikkje vere underlagt karantenerestriksjonar lenger.

I talen rosa Trump Florida for å ha halde næringslivet ope. Han oppmoda til gjenopning av skular og økonomi og hevda at USA ligg an til å ha 100 millionar vaksinedosar før nyttår.

Skeptisk smittevernekspert

– Det er å be om trøbbel å halde folkemøte, sa Trumps smittevernekspert Anthony Fauci til CNN måndag.

Fauci viste til statistikk som viser auke i talet på nye infeksjonar.

Laurdag heldt Trump den første offentlege tale si då han stod på ein balkong i Det kvite hus framfor ei folkemengd på fleire hundre personar. Mange av dei brukte munnbind, men det såg ikkje ut til at folkemengda praktiserte sosial avstand.

74 år gamle Trump sa 2. oktober at han hadde testa positivt for koronavirus. Han låg tre døgn på eit militærsjukehus der han fekk behandling. Eit utbrot i Det kvite hus kan ha smitta fleire titals personar, blant dei mange av dei næraste medarbeidarane til presidenten.

Det kvite hus har tidlegare vorte kritisert for å ha arrangert store samankomstar, slik som situasjonen var i rosehagen i september der fleire deltakarar etterpå testa positivt.

Biden-kritikk

Trump ligg etter utfordraren Joe Biden på meiningsmålingar, og avstanden mellom dei to presidentkandidatane aukar.

Biden heldt sjølv eit valmøte måndag på ein parkeringsplass utanfor ei fagforeining i Toledo i Ohio.

– President Trump dreg til Sanford i dag og fører ikkje med seg noko anna enn uansvarleg åtferd, splittande retorikk og for å skape frykt, sa Biden.

– Men, det er like farleg det som han ikkje tek med seg: Ingen plan for å få dette viruset som har teke over 15.000 liv i Florida, under kontroll, sa Biden.

– Trump visste kor farleg denne sjukdommen var, men gjorde ikkje noko. Kvifor sa han ikkje noko til oss? Kvifor åtvara han ikkje oss? sa Biden i talen sin til ei lita gruppe arbeidarar frå ein bilfabrikk og som sat i bilane sine medan dei høyrde på Biden.

(©NPK)