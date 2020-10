Tyngre gjenreising for oljeeksporterande land

utenriks

Fondet skriv i den seinaste rapporten sin om dei økonomiske utsiktene i verda at gjenreisinga etter koronapandemien blir «langvarig, ujamn og usikker». Samtidig justerer fondet sine forventningar og trur no nedgangen i år blir på 4,4 prosent. Det er ei klar betring frå juni, då estimatet var 5,2 prosent.

Til neste år anslår fondet ein vekst på 3,5 prosent, men verken nedturen eller opphentinga blir likt fordelte. I Kina blir økonomien forventa å vekse med 1,9 prosent i 2020. I juni var anslaget 1 prosent. For såkalla avanserte økonomiar ser IMF no for seg ein nedgang på 5,8 prosent, mot 8,1 prosent i juni.

Dei framveksande økonomiane blir venta å krympe med 5,7 prosent, altså omtrent like mykje som dei avanserte. Dette er likevel ei forverring av prognosen frå juni, som lydde på 5 prosent tilbakegang.

Tilbakeslag

Sjølv om rapporten tek utgangspunkt i at oljeprisen vil stige med fem dollar fatet til 46,70 dollar neste år, åtvarar IMF mot svakare opphenting i oljeavhengige økonomiar. Det same gjeld økonomiar med stor del av tenester som krev fysisk nærvær. Økonomiar som støttar seg på industriproduksjon, blir venta å gjere det betre.

Det samla tapet for verdsøkonomien i år og neste år blir anslått til å bli 11 billionar dollar, om ein jamfører med tidlegare prognosar. Det svarer til rundt 100 billionar – 100.000 milliardar – kroner eller ti norske oljefond. Fram til 2025 anslår IMF at den samla produksjonen i verda vil vere 28 billionar dollar lågare enn estimata viste før pandemien.

– Det inneber eit alvorleg tilbakeslag for auken i gjennomsnittleg levestandard i alle landegrupper, skriv IMFs sjeføkonom Gita Gopinath i samband med publiseringa på tysdag.

Ho åtvarar òg mot aukande forskjell i dei økonomiske utsiktene for dei mest utvikla landa og framveksande økonomiar og utviklingsland.

Rammer ulikt

Krisa er langt frå over, og IMF peikar på at sysselsetjinga framleis er lågare enn før pandemien slo til. I tillegg har arbeidsmarknaden vorte meir delt. Kvinner, unge og folk med låg inntekt er hardare ramma enn andre.

– Dei fattige i verda blir fattigare, og nærare 90 millionar menneske vil truleg oppleve ekstrem fattigdom i år, skriv Gopinath.

For å hjelpe dei til å komme opp av den økonomiske bølgjedalen, er det avgjerande at politiske støttetiltak ikkje blir fjerna for tidleg, meiner IMF. Dei viser til skattelette for bedrifter, tilføring av kapital og statlege støttekjøp som tiltak som har bidrege til å redde liv og folks levebrød.

Støtte og samarbeid

IMF tek til orde for meir internasjonalt samarbeid for å få bukt med helsekrisa. Samtidig seier dei at politiske tiltak må rettast inn mot å avgrense dei langvarige økonomiske skadane. Fondet seier styresmaktene må halde fram med å hjelpe dei som mistar inntekt, mellom anna med målretta pengeoverføringar, lønnssubsidiar og arbeidsløysetrygd.

I tillegg bør sårbare bedrifter få støtte for å unngå konkurs. Over tid tilrår fondet at tiltaka blir så vridde dei bidreg til å flytte arbeidskraft frå sektorar som blir antekne å vere redusert over lengre tid – som reiseliv – til vekstområde som e-handel. IMF trekkjer fram investering i grøn infrastruktur som tiltak som både kan setje fart på den økonomiske gjenreisinga, og vere eit viktig skritt på veg mot reduserte utslepp.

– Politikken bør formast med tanke på å få økonomien inn på eit spor som gir sterkare, meir rettvis og meir berekraftig vekst, skriv sjeføkonom Gopinath i notatet sitt.

