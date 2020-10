28 års fengsel for hammarangrep utanfor Notre-Dame

utenriks

43-åringen la under rettssaka ikkje skjul på at han støttar den ytterleggåande islamistgruppa IS og sa at angrepet var hemn for at Frankrike deltok i flyangrep mot Raqqa i Syria og Mosul i Irak.

Politimannen som vart angrepet fekk berre lettare skadar før ein annan politimann skaut og såra Ikken.

Ikken, som har bakgrunn som journalist, budde i fleire år i Sverige før han i 2014 flytta til Frankrike for å studere.

Han nekta under rettssaka for at han ønskte å drepe politimannen som vart angripen, men vart likevel dømd til 28 års fengsel. Det var i tråd med påstanden til aktor.

