utenriks

I høyringsrunden på onsdag om Barretts nominasjon til høgsterett, stilte demokratane henne fleire direkte spørsmål om korleis ho ville stille seg til ulike saker.

Eitt av dei mest politisk betente, handla om Donald Trump som president kan benåde seg sjølv. Trump er under ei rekkje etterforskingar.

Barrett ville ikkje svare på dette spørsmålet, sidan ho meiner det er ei pågåande sak ho ikkje skal blande seg inn i under høyringa. Men ho sa seg samd i at «ingen står over loven».

