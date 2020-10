Gresk nazileiar dømd til 13 års fengsel

utenriks

Rettssaka har vorte omtalt som ein av dei viktigaste i moderne gresk politisk historie. Dommen markerer eit kraftig fall for Nikos Michaliakos, 62-åringen som stifta Gyllent Daggry og gjorde partiet til det tredje største i Hellas i 2015.

Same år starta rettssaka mot han og ei rekkje andre partimedlemmer. Dei stod tiltalt for å ha leidd ein kriminell organisasjon. Over 50 personar vart dømde onsdag.

The Guardian samanliknar rettssaka med Nürnberg-prosessane mot nazistane etter andre verdskrigen.

Patruljerte gatene i uniformer

Dommaren fall ned på fengselsstraffer på 13 år for partileiaren og fem andre medlemmer av den inste sirkelen til partiet. Det inkluderer mellom anna Ionnis Lagos, som sit i EU-parlamentet.

I dommen blir det mellom anna vist til at partimedlemmene patruljerte gatene iført uniformer, ofte væpna.

Partiorganisasjonen blir samanlikna med det militære hiarkivet som prega Adolf Hitlers nazistparti.

Greske styresmakter må sende ein førespurnad til EU-parlamentet om å få oppheva immuniteten Lagos har som folkevalt der.

Livstid for drap

Til saman vart meir enn 50 personar dømde, for alt frå å ha leidd ein kriminell organisasjon til drap, overfall og våpenbesittelse.

Greske styresmakter byrja å slå hardt ned på Gyllent Daggry etter drapet på den antifascistiske musikaren Pavlos Fyssas i 2013. Gyllent Daggry-medlemmen Yiorgos Roupakias vart idømt ei livstidsstraff for drapet onsdag.

Fyssas' far, som følgde rettssaka, er likevel skuffa over lengda på straffene partitoppane fekk.

– Det er for milde dommar. Eg er ikkje nøgd. Eg hadde håpa dei ville få 20 år, seier han.

