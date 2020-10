Nederland vil gjere aktiv dødshjelp lovleg for barn under tolv år

utenriks

Ordninga er i dag lovleg for alle over tolv år som kan gi samtykke, og dessutan for babyar under eitt år med samtykket til foreldra.

Denne veka støtta koalisjonsregjeringa eit forslag om å utvide lova. Helseminister Hugo de Jonge seier at dei no vil setje i gang med å forme ut forskrifter til den nye praksisen.

Helseministeren peikar på ein ny studie som viser at enkelte barn lever med «håplause lidingar». Rundt fem til ti barn vil årleg bli omfatta av ei lovendring, opplyser de Jonge.

– Studien viser eit behov frå legar og foreldre av barn med ulækjeleg sjukdom, barn som opplever håplause og uuthaldelege lidingar og som vil døy i overskodeleg framtid, seier helseministeren.

Legar vil ikkje straffast

Statsminister Mark Ruttes koalisjonsregjering kom etter kvart til semje etter fleire månader med usemje, med spesielt sterk motstand frå kristne parti.

Dei gjeldande lovene vil ikkje ha behov for ei formell endring, men den nye ordninga vil innebere at legar vil bli fritekne frå straffeforfølging etter å ha utført eutanasi mot lidande barn, seier helseministeren.

Det nederlandske parlamentet vil igjen diskutere temaet i ein debatt torsdag, før regjeringa blir venta å implementere den nye ordninga dei kommande månadene.

Første i verda

Nederland og nabolandet Belgia vart i 2002 dei første landa i verda som gjorde eutanasi lovleg. I 2014 vart Belgia det første landet i verda som tillét eutanasi for barn, før Nederland deretter følgde etter kort tid seinare.

Aktiv dødshjelp, som er ulovleg her til lands, har vore gjenstand for debatt i mange år.

Fleirtalet av den norske befolkninga meiner Noreg bør opne for aktiv dødshjelp, ifølgje ei undersøking gjennomført av Norstat på vegner av ABC Nyheter i juni i fjor.

I ei undersøking gjennomført av Ipsos for Dagbladet i mars same år, svarte tre av fire at dei er positive til å tillate aktiv dødshjelp i Noreg.

(©NPK)