Ny russisk koronavaksine skal ut på marknaden 1. januar

Russland godkjende tidlegare i haust den såkalla Sputnik-vaksinen før han var tilstrekkeleg testa etter gjeldande internasjonale standardar. Heller ikkje den nye vaksinen, som heiter EpiVacCorona er ferdigtesta.

Likevel vil han vere klar for marknaden allereie 1. januar, melder Tass. Russiske styresmakter varslar at dei går i gang med produksjonen av 60.000 dosar i «nær framtid».

Det er gjennomført kliniske testar på rundt 100 frivillige, og vaksinen skal no testast ut på ytterlegare 40.000. VGs vaksineoversikt viser at EpiVacCorona er i testfase ein og to. Vanlegvis skal ein vaksine gjennom tre testfasar før han kan godkjennast.

– Så vidt eg veit har vi òg ein tredje vaksine under utvikling, seier president Vladimir Putin ifølgje Tass.

