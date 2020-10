Smitterekordane blir sprengde over heile Europa

utenriks

Onsdag kveld vart det kjend at Italia har registrert 7.332 nye koronasmitta det siste døgnet, som er det høgaste talet sidan pandemien braut ut i vinter. Førre topp var 21. mars.

Dei fleste land testar likevel langt fleire enn dei gjorde for seks månader sidan.

I ei rekkje land og regionar er det denne veka kunngjort skarpe innstrammingar på dagleglivet for å avgrense spreiinga av koronaviruset, sidan smitten stig raskt.

Frå og med onsdag er barar og restaurantar stengde i Nederland, alkoholsal etter klokka 20 er forbode, og det vil vere avgrensingar på folkesamlingar.

Barar og restaurantar må òg halde stengt i den spanske regionen Catalonia, medan i Nord-Irland blir skulane stengde i to veker.

Tsjekkia er verst

Tsjekkia er akkurat no landet med det høgaste smittenivået i Europa, med heile 521 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane. Også her stengjer ein skulane, etter at 4.500 lærarar og tilsette har vorte smitta.

I Polen oversteig det daglege talet på koronadødsfall onsdag 100 personar for første gong sidan tidleg i vår. I Polen blir det frå og med torsdag innført ein ny koronarestriksjon i form av at matbutikkar og apotek er reservert for eldre i to timar midt på dagen.

Sveits og Austerrike passerte nye smitterekordar onsdag, i førstnemnde land var dei 2.823 nye smittetilfella ei dobling frå dagen før. Sveitsiske styresmakter har innkalla til krisemøte mellom representantar for alle dei 26 kantonane torsdag.

Belgiske sjukehus nær full kapasitet

Etter Tsjekkia er det Belgia som har flest nye koronavirustilfelle sett opp mot befolkningstalet. Helsestyresmaktene fryktar no at intensiveiningane på belgiske sjukehus nærmar seg full kapasitet.

Førre veke valde hovudstadsregionen Brussel å stengje alle utestader i ein månad.

To land i Europa registrerte onsdag meir enn 10.000 nye smittetilfelle siste døgn: Russland med 14.200 nye, og Storbritannia med 19.700 nye.

Talet i Russland er det høgaste sidan pandemien byrja, og landet har registrert minst 10.000 nye tilfelle elleve dagar på rad.

Til saman er om lag 6,3 millionar menneske vorte stadfesta smitta av koronaviruset i Europa. Over 230.000 menneske har døydd med viruset.

(©NPK)