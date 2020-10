Tida i ferd med å renne ut for brexit-løysing

utenriks

Samtalen mellom den britiske statsministeren og presidenten i EU-kommisjonen kjem medan begge partar skuldar kvarandre for å hindre framdrifta i forhandlingane om ein frihandelsavtale. Johnson har tidlegare sagt at dersom ein avtale ikkje er på plass til toppmøtet som startar torsdag, må begge sider innsjå at dei ikkje vil komme i mål.

Sjefforhandlaren for EU har sett slutten av oktober som ein reell frist for å rekke å formalisere ein avtale før overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.

– Det er i interessa til begge sider å få i stand ein avtale innan overgangsperioden er over, men ikkje utan omsyn til kostnaden, seier EU-president Charles Michel. I invitasjonen til toppmøtet i Brussel torsdag og fredag seier han at dei kommande dagane blir avgjerande.

Det atterspeglar fråsegna frå Tysklands europaminister Michael Roth, som tysdag leidde eit førebuande møte før samlinga i Brussel.

– Over dei næraste dagane vil vi sjå om det er mogleg å få til ein avtale, eller om vi må intensivere førebuingane på eit scenario utan ein avtale. Det har eigentleg ikkje vore nokon framgang i samtalane, seier Roth ifølgje Politico.

