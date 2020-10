Trump og Biden held konkurrerande folkemøte

utenriks

Valkampstaben til Biden kunngjorde førre veke at presidentkandidaten vil delta på eit folkemøte i Philadelphia torsdag der han skal svare på spørsmål frå publikum. Møtet blir sendt direkte på TV-stasjonen ABC klokka 02 natt til fredag norsk tid.

Onsdag kunngjorde TV-stasjonen NBC at president Trump skal halde eit tilsvarande folkemøte i Miami, og det på nøyaktig same tid. NBC seier dei har fått forsikringar om at Trump, som jo har vore sjuk med covid-19, er smittefri.

Dei to folkemøta kjem i staden for presidentdebatten som skulle vore halden torsdag, men som har vorte avlyst.

