USAs Høgsterett godkjenner stans av folketeljing

Dermed omgjer Høgsterett ei tidlegare avgjerd teke av ein føderal dommar i California, som kravde at folketeljinga heldt fram ut oktober.

Avgjerda i Høgsterett kom tysdag, og berre éin av dommarane tok dissens. Innsamlinga av data til folketeljinga vil no bli avslutta torsdag, opplyser etaten Bureau of the Census.

Folketeljingar i USA blir gjennomførte kvart tiande år. Dei påverkar talet på representantar som dei ulike delstatane har i Kongressen, og storleiken på føderale overføringar til delstatane. Resultata av folketeljinga som no går føre seg, vil få betydning for valet som skal haldast i 2024.

Opphavleg var det meininga at folketeljinga i år skulle vere ferdig i slutten av juli. Men tidsplanen vart endra som følgje av koronapandemien.

Trump-regjeringa har argumentert med at innsamlinga av data måtte avsluttast ved utgangen av september slik at arbeidet med folketeljinga kunne fullførast innan ein tidsfrist 31. desember.

Regjeringa vart likevel saksøkt av fleire borgarrettsgrupper og lokale styresmakter i Los Angeles og fleire andre stader i USA. Dei har mellom anna argumentert med at den korte tidsfristen ville gjere det vanskeleg å fange opp minoritetsgrupper.

Også den største organisasjon for statistikarar i USA har uttrykt uro for tidsfristen og sagt at han kan påverke kvaliteten på folketeljinga.

