Venezuelas helseminister koronasmitta

utenriks

Alvarado fekk diagnosen for elleve dagar sidan og har hatt milde symptom som han får behandling for, ifølgje det nasjonale nyheitsbyrået i landet AVN tysdag.

Statsråden seier sjølv at han føler seg i svært god form og at han no ventar på eit nytt testresultat.

Frå før har Venezuelas oljeminister Tareck El Aissami og leiaren i regjeringspartiet Diosdado Cabello vore stadfesta smitta.

Hovudstaden Caracas' regionale leiar Dario Vivas døydde i august etter å ha fått covid-19.

Landet har til saman 83.700 smittetilfelle og 704 koronarelaterte dødsfall, men dei verkelege tala blir antekne å vere betydeleg høgare.

(©NPK)