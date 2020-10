EU ber medlemslanda førebu vaksineutrulling

utenriks

Torsdag la kommisjonen fram vaksinestrategien sin der dei listar opp viktige skritt for å sikre effektiv vaksinasjon når ein vaksine er klar.

Blant tilrådingane er at medlemsstatane må syte for at dei har tilstrekkeleg transport- og lagringskapasitet og at dei har nok personell med riktig opplæring. Medlemsstatane blir òg oppmoda til å vere tydelege når dei kommuniserer fordeler og risiko knytt til covid-19-vaksinar.

– Viss vi vil lykkast med vaksinasjonen, må vi førebu oss no, seier presidenten til kommisjonen Ursula von der Leyen. Ho skal presentere strategien på toppmøte som samlar leiarane i EU-landa i Brussel torsdag og fredag.

– Vi har jobba hardt for å få på plass avtalar med legemiddelprodusenten. No må vi sikre at vi er klare til å distribuere vaksinen når den finst, seier ho.

Kommisjonen minner om at det vil vere avgrensa tilgang på vaksine i ein tidleg fase og foreslår derfor grupper medlemslanda kan vurdere å prioritere. Dette inkludere helse- og omsorgspersonell, personar over 60, personar med ein helsetilstand som gjer dei spesielt utsette, nøkkelpersonell og folk som ikkje kan halde oppe sosial avstand.

