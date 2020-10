Fem personar dømde til døden for gjengvaldtekt i Bangladesh

utenriks

Ifølgje påtaleansvarleg Nasim Ahmed skal kjærasten til offeret ha teke henne med til ein stad ved ei elv der ho vart valdteken av han og to venner. To andre personar hjelpte dei.

– All fem er funnen skuldige og er dømde til døden, seier Ahmed.

Dommen fall i eit spesiell tribunal sett opp for å handtere saker om vald og seksuell vald mot kvinner og barn.

Gjengvaldtekt var allereie straffbart med døden, men dette er den første dommen som har falle etter at statsminister Sheikh Hasina denne veka fekk vedteke ei ny lov som også gjer dødsstraff for valdtekt gjennomført av éin person mogleg.

Tidlegare har livstid i fengsel vore maksimal straff.

FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bachelet, seier at dødsstraff ikkje er svaret, sjølv for så grufulle lovbrot som valdtekt.

– Hovudargumentet som blir brukt for dødsstraff, er at det vil ha ein avskrekkande effekt på valdtekter. Men det er faktisk ingen bevis for at dødsstraff hindrar lovbrot meir enn nokon andre former for straff, seier Bachelet, som legg til at det i hovudsak er vissa om straff som har ein avskrekkande effekt, ikkje alvorsgrada av straffa.

Også Amnesty International har hatt liknande innvendingar mot den nye lova.

I Bangladesh har eit sinne i folket mot vald og seksuell vald mot kvinner velt opp i ein månads tid. Demonstrantar krev strengare straffer, hurtigare rettsbehandling og ein slutt på ein kultur som tillèt seksuallovbrot, ifølgje dei.

Berre rundt tre prosent av valdtektsmeldingar endar med dom i Bangladesh.

(©NPK)