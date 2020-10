Meldingar om nye angrep mot Nagorno-Karabakhs viktigaste by

utenriks

Regionhovudstaden Stepanakert har vore skåna for angrep sidan Armenia og Aserbajdsjan inngjekk ein våpenkvileavtale i Moskva førre veke, sjølv om kampane har halde fram ved frontlinja. Torsdag blir det meldt om fleire eksplosjonar i byen.

Nødetatane i den armenskkontrollerte separatistregionen melder at sivile mål i Stepanakert har vorte skotne på. Ein AFP-journalist som er i byen, melder om ni kraftige eksplosjonar, og seier at det stig opp røyk frå bustadområda i utkanten av byen.

Dette er dei første stadfesta angrepa på Stepanakert sidan våpenkvila vart inngått i Moskva for snart ei veke sidan. Byen har vore under granateld fleire gonger sidan konflikten eskalerte og det braut ut kampar i slutten av september.

Sjølv om situasjonen i hovudstaden har vore roleg, har kampane halde fram på frontlinja. Onsdag erkjende armenske styresmakter for første gong at dei har tapt territorium til aserbajdsjanske styrkar. Ifølgje Aserbajdsjan har landet teke kontroll over åtte landsbyar og område som har vore under armensk kontroll sidan 1994.

Stepanakert og resten av Nagorno-Karabakh ligg formelt i Aserbajdsjan, men har ei armensk befolkning og er styrt av armenske separatistar. Regionen har vore omstridd sidan tidleg på 90-talet.

Begge partar i konflikten skuldar kvarandre for å ha angripe sivile mål og for å ha starta kamphandlingane. Det er meldt om fleire hundre drepne, mange av dei sivile.

(©NPK)