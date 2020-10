Politirassia mot franske helsetoppar og tidlegare ministrar

utenriks

Ifølgje ei kunngjering frå kontoret til Veran vart òg kontoret hans søkt gjennom.

Politiet har òg slått til mot bustaden til tidlegare statsminister Édouard Philippe, helsedirektør Jérôme Salomon og fleire andre tidlegare ministrar, og dessutan ei tidlegare talskvinne for regjeringa, Sibeth Ndiaye, melder franske medium torsdag.

Salomon skulle ha vore intervjua direkte i sendinga til BFMTV same morgon, men han avlyste i siste liten av «personlege årsaker».

Tidlegare helseminister Agnes Buzyn har òg fått besøk av politiet, melder TV-kanalen.

I tillegg er statsminister Jean Castex under etterforsking, skriv nyheitsbyrået AFP.

90 søksmål

Politiet innleidde i august ei etterforsking av koronahandteringa til styresmaktene etter at fleire offer for covid-19 melde fleire samfunnstoppar for å ha reagert for langsamt slik at smitten fekk spreie seg meir eller mindre ukontrollert.

Dei rundt 90 søksmåla kjem frå pasientar, lækjarar, fengselstilsette, politibetjentar og andre som har vorte ramma av pandemien, som hittil har kravd over 33.000 liv i Frankrike. Dei som blir etterforska, blir skulda for manglande innsats i samband med ein katastrofe.

Politiet gjennomførte aksjonane dagen etter at president Emmanuel Macron kunngjorde at det frå laurdag blir innført portforbod mellom klokka 21.00 og 06.00 i Paris og åtte andre byar for å bremse koronasmitta.

Populær politikar

Édouard Philippe gjekk av som statsminister i juli etter tre år i stillinga. Han har òg fått ros for korleis han verka under dei første månadene til pandemien, og etter avgangen har han fleire gonger toppa meiningsmålingane som den mest populære politikaren i landet. I dag er han ordførar i hamnebyen Le Havre.

Parlamentarikaren og opposisjonspolitikaren Jean-Luc Reitzer, som sjølv har hatt ei alvorleg form for covid-19, seier han er sjokkert over politirassiaen.

– Trur borgarane våre verkeleg at manglane, som var reelle, vart gjorde med vilje? spør han.

