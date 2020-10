Presidenten i Kirgisistan går av

utenriks

Så seint som onsdag kravde den nyinnsette statsministeren i landet at Jeenbekov går av.

– Avgangen til presidenten er det folket krev. Eg kjem til å reise til presidenten i dag, og vi skal løyse denne utfordringa, sa Sadyr Japarov etter at han vart godkjend av nasjonalforsamlinga.

Årsaka til at han no trekkjer seg, er at han vil unngå samanstøytar mellom tryggingsstyrkar og demonstrantar som krev at han går av, melder det russiske nyheitsbyrået Interfax, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Jeenbekov varsla allereie førre veke at han var klar til å gå av.

Kirgisistan heldt val på ny nasjonalforsamling 4. oktober. Opposisjonen nekta å godkjenne resultatet, og demonstrantar tok deretter kontroll over fleire bygningar og erstatta statsministeren i landet med sin eigen kandidat, Sadyr Japarov, som få timar tidlegare var lauslaten frå fengsel.

(©NPK)