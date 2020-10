Russland trekker seg frå MH17-samtalane

utenriks

Russiske styresmakter skuldar motparten for å ha komme med «vondsinna» skuldingar om at Russland har skulda for at passasjerflyet, Malaysia Airlines rute MH17 frå Amsterdam til Kuala Lumpur, vart skote ned over Ukraina 17. juli 2014. Alle 298 som var om bord mista livet.

– Fiendtlege handlingar frå Nederland har gjort alle fortsetjingar av dei trilaterale samtalane og deltakinga vår i dei, meiningslause, heiter det i ei fråsegn frå russisk UD.

Dei tre landa har halde samtalar sidan 2018 for å komme til botnen av kva som skjedde då flyet vart skote ned med eit russisk BUK-missil. Det var i luftrommet over delar av Ukraina som var kontrollert av russiskstøtta opprørarar.

Nederlands statsminister Mark Rutte seier han er skuffa og overraska over den russiske avgjerda, og at den er særleg vond for dei etterlatne. 196 av dei om bord var nederlendarar, og 38 var australske.

Russland protesterer på at Nederland vil ta saka inn for den europeiske Menneskerettsdomstolen «etter berre tre rundar med samtalar».

Fire personar, tre russarar og ein ukrainar, er tiltalt for nedskytinga i ein nederlandsk domstol, men dei er i Russland og russiske styresmakter vil ikkje utlevere dei.

