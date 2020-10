Avis: Trump vart åtvara om at den personlege advokaten hans var den nyttige idioten til russarane

utenriks

Det skriv Washington Post, som har fått opplysningane frå fire tidlegare tenestemenn med kjennskap til saka.

Åtvaringane var mellom anna baserte på avlytta samtalar som viste at Giuliani hadde kontakt med personar knytt til russisk etterretning under ei reise til Ukraina i desember 2019. På denne reisa samla advokaten informasjon som han trudde ville vise at Biden og sonen Hunter var korrupte.

Amerikanske etterretningsbyrå frykta at Giuliani vart fôra med russisk desinformasjon som han så gav vidare til Trump, opplyser dei anonyme kjeldene til avisa.

