Den nye leiaren i Kirgisistans lovar nyval

Kirgisistan heldt val på ny nasjonalforsamling 4. oktober. Opposisjonen nekta å godkjenne resultatet, og demonstrantar tok deretter kontroll over fleire bygningar og erstatta statsministeren i landet med sin eigen kandidat, Sadyr Japarov.

Torsdag kunngjorde Jeenbekov at han gjekk av, og fredag møtte han opp i nasjonalforsamlinga i landet saman med Japarov for å stadfeste avgangen og mane til ro, noko han hausta applaus for.

Japarov lova på si side nyval i desember, og ein talsmann for valkommisjonen opplyste etterpå at valet på ny nasjonalforsamling vil finne stad 20. desember.

Presidentvalet skal etter planen haldast 17. januar, men ingen av datoane er stadfesta.

Fleire folkevalde åtvarar Japarov og påpeikar at Grunnlova hindrar at han som statsminister kan stille til val som president. Han kan heller ikkje halde begge posisjonar.

Nokre få timar før Japarov vart innsett som statsminister, vart han lauslaten frå fengsel der han sona ein dom for gisseltaking. Han blir òg skulda for å ha band til organisert kriminalitet, noko han nektar for.

Den tidlegare sovjetrepublikken Kirgisistan har vore prega av politisk uro heilt sidan han vart uavhengig i 1991.

