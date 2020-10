Europeiske leiarar fordømmer Israels utviding av busetjingar

utenriks

Ifølgje den norskstøtta israelske fredsorganisasjonen Peace Now menneskerettsorganisasjonen vart det denne veka vedteke å byggje over 4.400 nye bueiningar i busetjingane.

Nyheita vekkjer sterke reaksjonar, og både FNs spesialutsending i Midtausten, Nikolaj Mladenov, og EUs utanrikssjef Josep Borrell har protestert og ber Israel skrinleggje planen.

Fire utanriksministrar

Fredag kom òg utanriksministrane i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania med ei felles fråsegn, der dei slår fast at dei israelske busetjingane i okkuperte palestinske område er ulovlege.

– Utviding av busetjingar er eit brot på internasjonal lov og undergrev ytterlegare moglegheita for ei tostatsløysing som kan sikre ein rettvis og varig fred i den israelsk-palestinske konflikten, heiter det i fråsegna.

Palestinske styresmakter protesterer òg mot den varsla utvidinga av busetjingane og seier at det er eit ytterlegare bevis på at Israel er i ferd med å annektere Vestbreidda.

Brot på folkeretten

Nærare 800.000 israelarar bur i dag i rundt 240 busetjingar og såkalla utpostar på Vestbreidda, inkludert Aust-Jerusalem, som vart okkupert i 1967.

Busetjingane er oppretta i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heiter at «Okkupantmakta skal ikkje deportere eller flytte delar av sin eigen sivilbefolkning til dei territoria som vert okkuperte».

FNs tryggingsråd vedtok i 2016 ein resolusjon som slår fast at busetjingane og utpostane er ulovlege, og at all byggjeaktivitet i dei straks må stanse.

