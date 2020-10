FN tryglar om meir pengar til naudhjelp i Jemen

utenriks

Knapt ei veke etter at FNs matvareprogram (WFP) fekk Nobels fredspris, noko som bidrog til auka søkjelys på dei mange som blir trua av svolt i verda, går FNs naudhjelpssjef Mark Lowcock ut med ei innstendig bønn til medlemslanda.

Under ei orientering i Tryggingsrådet torsdag viste Lowcock til situasjonen i det krigsherja Jemen, der 80 prosent av befolkninga er avhengige av naudhjelp utanfrå.

FN rakk i byrjinga av året ut til 13 millionar menneske i Jemen, men pengebidraga frå medlemslanda kjem ikkje og berre 9 millionar menneske får no hjelp, ifølgje Lowcock.

Vindauget blir lukka

– Kva lagnad ventar dei 4 millionar menneska vi ikkje lenger har pengar til å hjelpe, spør naudhjelpssjefen og understrekar at «vindauget for å hindre ein svoltkatastrofe» no er i ferd med å gå igjen.

FN har hittil i år fått under halvparten – 42 prosent – av pengane dei treng for å hindre ein mogleg svoltkatastrofe i Jemen. Derfor har dei måtta stengje ned fleire hjelpeprogram, ifølgje AP.

På same tid i fjor var 65 prosent av budsjettet dekt inn, ifølgje Lowcock.

Bomba i grus

Houthi-rørsla tok kontroll over Jemens hovudstad Sana hausten 2014, etter fleire år med kaotiske tilstandar i landet.

Nokre månader seinare gjekk Saudi-Arabia til krig mot dei, saman med Dei sameinte arabiske emirata og fleire andre land i regionen.

Saudi-Arabia har med støtte frå vestlege land som USA og Storbritannia sidan gjennomført over 20.000 flyangrep og lagt store delar av infrastrukturen i Jemen i grus.

Dei sameinte arabiske emirata har samtidig hatt soldatar på bakken og støttar separatistar som har erklært sjølvstyre i sør.

Blusset opp

Over 100.000 menneske er ifølgje Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) truleg drepne i krigen, som trass i fredssamtalar og semje om fangeutveksling har blussa opp den siste månaden.

– Det er no 47 aktive frontar i Jemen, fleire enn nokosinne tidlegare, seier Lowcock.

I september var det fleire sivile tap enn i nokon annan månad i år, og titusenvis vart drive på flukt.

Samtidig med at krigen har blussa opp, skuldar Human Rights Watch i ein fersk rapport både houthiane, eksilregjeringa, separatistane i sør og andre aktørar og dei utanlandske støttespelarane deira for å bruke naudhjelp som våpen.

Kjemper mot korona

Som om ikkje krig og svolt var ille nok, kjempar Jemen no òg desperat mot koronaviruset, ein kamp det nedbomba helsevesenet i landet nærast er dømd til å tape.

Berre eit fåtal er hittil testa, og drygt kvar fjerde av dei rundt 2.000 som har testa positivt, er til no døde.

– Eg er ikkje overtydd om at hjelpeorganisasjonane, sjølv om dei fekk meir pengar, kan hindre ein svoltkatastrofe, seier Lowcock.

– Krisa i Jemen må få ei politisk løysing, understrekar han.

Krev gransking

Ifølgje ei gruppe ekspertar frå FN har alle partar i Jemen gjort seg skuldige i omfattande brot på folkeretten.

FN-ekspertane la tidlegare i haust fram ein rapport med skuldingar om vilkårlege drap, seksuelle overgrep, tortur og rekruttering av barnesoldatar og tilrådde at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) burde innleie etterforsking.

Human Rights Watch meiner FN òg bør innleie ei uavhengig gransking av korleis naudhjelpa blir hindra og verdssamfunnet bidreg ved å støtte dei krigførande partane i landet.

