Japan skal sleppe store mengder filtrert vatn i havet frå Fukushima

Operasjonen skal etter planen starte tidlegast i 2022. Vedtaket i regjeringa betyr at det blir sett punktum for ein ti år lang debatt om kva som skal skje med dei store voluma med forureina kjølevatn som framleis er på anlegget.

Atomkraftverket kollapsa under ein massiv tsunami i 2011, utløyst av eit kraftig undervassjordskjelv langt til havs.

Miljøvernaktivistar er går sterkt imot utslepp i havet, og lokale fiskarar fryktar at forbrukarar i lang tid framover vil sky sjømat frå den aktuelle regionen.

Eit regjeringsoppnemnt utval sa førre månad at det både er mogleg å sleppe vatnet ut i havet eller å la det fordampe.

Løysinga med å sleppe vatnet ut i havet har vore debattert intenst dei siste tre åra, ikkje minst fordi kapasiteten til å halde på vatn er i ferd med å bli sprengd. I tillegg til dei store mengdene som vart pøste inn som kjølvatn, har det gjennom åra samla seg store mengder regnvatn i anlegget.

Styresmaktene seier at det aller meste av det radioaktive materialet er fjerna frå vatnet gjennom ein omstendeleg filtreringsprosess, berre tritium står att.

Ekspertar seier at dette er farleg for menneske berre i svært store konsentrasjonar. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA meiner at riktig filtrert vatn kan fortynnast med havvatn og så trygt bli sleppt ut.

Den aktuelle utsleppsplanen går ut på å fortynne kjølevatnet til ein 40 gonger så låg konsentrasjon inne i tankane, før vatnet blir sleppt ut over ein tiårsperiode. Kjølvatnet blir i dag teke vare på i tusen enorme tankar.

