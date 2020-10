utenriks

Storbritannia vil stå utanfor EU, utan ein omfattande handelsavtale når året er omme, «med mindre det er ei grunnleggjande endring» i korleis EU grip saka an, seier Boris Johnson fredag.

– Eg har komme fram til at vi må førebu oss på at vi frå 1. januar har vilkår på linje med Australia, seier Johnson, i det som blir anteke å vere ein referanse til at britane dermed vil handle med EU i tråd med regelverket i Verdshandelsorganisasjonen.

