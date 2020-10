Johnson open for å halde fram med samtalar med EU, men ber dei endre haldning

utenriks

Storbritannia vil stå utanfor EU utan ein omfattande handelsavtale når året er omme, «med mindre det er ei grunnleggjande endring» i korleis EU handterer saka, seier Boris Johnson fredag.

Om det kjem ei slik endring, er han innstilt på å lytte.

– Men det som kjem frå toppmøtet i Brussel, verkar ikkje særleg oppmuntrande. Dei vil halde fram med å kontrollere fisket vårt og fridommen vår til å vedta lover, noko som er fullstendig uakseptabelt, seier statsministeren.

Førebur seg

– Eg har komme fram til at vi må førebu oss på at vi frå 1. januar har vilkår på linje med Australia, basert på enkle prinsipp for global frihandel, seier Johnson. Sistnemnde har ingen frihandelsavtale med EU og handlar med unionen i tråd med regelverket i Verdshandelsorganisasjonen. Johnson meiner Storbritannia vil «bløme som uavhengig frihandelsnasjon».

På britisk side er det vonbrot etter at EU-toppmøtet torsdag kveld bad britane røre seg, slik at det er mogleg å komme fram til ein avtale. Utanriksminister Dominic Raab seier EU må vise meir fleksibilitet dersom dei vil ha ein avtale.

Forhandlingsleiaren til britane, David Frost, var òg skuffa over at EU-leiarane gjekk inn for å «fortsetje» forhandlingane, i staden for å «intensivere» dei, slik det stod i eit tidlegare utkast.

EU-forhandlarane kjem

Leiaren i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, svarer på Johnsons fråsegn med å seie at forhandlarane til EU til veka vil reise til London, som planlagt, «for å intensivere forhandlingane».

På Twitter skriv ho EUs etter kvart velkjende mantra om at dei framleis ønskjer ein avtale med Storbritannia, men ikkje utan omsyn til kostnaden.

(©NPK)