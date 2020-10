utenriks

– Det er berre eit poeng i at Michel Barnier kjem til London dersom han er innstilt på å setje opp farten og snakke om alle tema baserte på juridiske tekstar – utan at Storbritannia må stå for all rørsla, seier James Slack.

Fråsegna kjem sjølv om EU insisterer på at dei vil halde fram og intensivere samtalane til veka.

Slack gjentek òg fråsegna til statsminister Johnson frå tidlegare på dagen om at det berre er verdt å snakke dersom EU endrar haldning.

