Mexicos tidlegare forsvarsminister arrestert i USA

Mexicos utanriksminister Marcelo Ebrard skriv på Twitter at han vart fortald om arrestasjonen av USAs Mexico-ambassadør Christopher Landau.

Nyheitsbyrået AP får opplyst av to anonyme kjelder at det er narkotikapolitiet DEA som arresterte Cienfuegos, og at han er sikta for narkohandel og kvitvasking.

DEA har ikkje svart på APS førespurnader.

Cienfuegos var Mexicos forsvarsminister mellom 2012 og 2018 under president Enrique Peña Nieto. 72-åringen, som er pensjonert, vart arrestert på flyplassen i Los Angeles då han kom med familien sin, ifølgje AP.

