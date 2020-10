Noregs kokkehåp i gang i Bocuse d'Or Europe

utenriks

Christian André Pettersen er fødd og oppvaksen i Bodø, og har drøymt om å bli kokkeverdsmeister sidan han var ni år.

Frå klokka 8.40 fredag morgon har han med det norske laget jobba med den førebelse hemmelege menyen som dei skal presentere for dommarane seinare på dagen. Alt blir sendt direkte på nett.

Ifølgje oppsett tidsplan frå Bocuse d'Or Noreg skal Pettersen levere den første tallerkenretten sin klokka 13.40 og fatet sitt klokka 14.15. Premieseremonien og kåringa av årets europameister finn stad klokka 16.

Held att godbitane

Pettersen har delteke i europafinalen i kokkekunst før, i Torino i 2018, og då vann han, men i verdsfinalen Bocuse d'Or i Lyon vart det tredjeplass bak danskane og svenskane. Det vart antyda at han burde spart det beste til VM, slik danskane skal ha gjort.

– Førre runde vann vi Europa med veldig stor margin, og det skapte ei ekstrem forventning til Lyon. Denne gongen så er målet pallen i Europa-finalen, så held vi att på nokre av godsakene vi har utvikla til vi står på konkurransekjøkkenet i Lyon, seier Pettersen på Bocusedornorge.no.

Korona-versjon

Årets konkurranse blir elles ganske annleis på grunn av koronasituasjonen i verda. Ikkje berre har Tyrkia, Kroatia, Storbritannia og Belgia trekt seg, slik at det berre er 16 av dei 20 landa som deltek i år, men det er heller ingen tilskodarar som heiar på tribunane.

– Der er herleg og stille, sa trenar Gunnar Hvarnes til Stavanger Aftenblad etter at han og resten av laget hadde vore ein runde på arenaen dagen før dei skulle i elden.

Han avslørte då at det norske laget ville satse på gode råvarer som det er sesong for, skogsopp, grønsaker, blomar og mange grøne, gode smakar. Dessutan understreka han at dei alltid vil ha gull som mål, i motsetnad til kva Pettersen gav inntrykk av tidlegare.

– Vi kan jo ikkje satse på å hoppe halvhøgt, seier Hvarnes.

